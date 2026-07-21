Bomenkap aangevraagd bij Heer van Rodestraat in Mierlo

Er is een vergunning aangevraagd om zeven bomen te rooien aan de Heer van Rodestraat in Mierlo. De aanvraag is op 16 juli ontvangen door de gemeente Geldrop-Mierlo.

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De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een aanvraag ontvangen voor het rooien van zeven bomen bij de Heer van Rodestraat 191 in Mierlo. Het gaat om een omgevingsvergunning met zaaknummer 17713792827. Deze aanvraag is op 16 juli ingediend.

In dit stadium kan er nog geen bezwaar worden gemaakt. Dit is pas mogelijk zodra de gemeente een besluit heeft genomen over de aanvraag. Voor meer informatie over het maken van bezwaar of beroep kun je contact opnemen met de gemeente Geldrop-Mierlo.