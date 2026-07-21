Vergunning dakopbouw in Valkenswaard verleend

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor een dakopbouw aan Evelinadal 45. Het besluit is genomen op 17 juli.

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De omgevingsvergunning heeft betrekking op de bouw van een dakopbouw op een bestaande uitbouw aan Evelinadal 45 in Valkenswaard. Het besluit valt onder de categorieën 'Bouwen' en 'Omgevingsplanactiviteit'.

De vergunning is gekoppeld aan zaaknummer 476175 en betreft een woning in postcodegebied 5551BT. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard.

Bij het besluit hoort een inzagetermijn van zes weken, die is gestart op maandag 20 juli 2026. Gedurende deze periode liggen de stukken ter inzage bij het gemeentehuis.