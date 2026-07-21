Vergunning voor verhoging nok woonhuis in Valkenswaard verleend

De gemeente Valkenswaard heeft een vergunning verleend voor het verhogen van de nok van een woonhuis aan de Plaveierwei.

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Op 17 juli 2026 heeft de gemeente Valkenswaard besloten een omgevingsvergunning te verlenen voor een woning aan de Plaveierwei 6. Het gaat om het verhogen van de nok van het woonhuis. De aanvraag is beoordeeld op meerdere aspecten, waaronder een binnenplanse afwijking en een zogenoemde omgevingsplanactiviteit.

De stukken die horen bij dit besluit liggen ter inzage op het gemeentehuis van Valkenswaard. Het zaaknummer van de vergunning is 477819.