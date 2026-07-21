Grond en baggerspecie gebruikt aan Van Beethovenlaan in Roosendaal

In Roosendaal is een melding afgehandeld voor het gebruik van grond of baggerspecie op een locatie aan de Van Beethovenlaan. De melding is op 17 juli verwerkt.

Gevonden voor jou

De melding betreft het toepassen van grond of baggerspecie. Dit houdt in dat grond of baggerslib op een bepaalde plek wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor ophoging of aanleg. Het gaat om een locatie aan de Van Beethovenlaan 7 in Roosendaal.

De melding heeft zaaknummer Z2026-00019241 en is afgehandeld op 17 juli 2026. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding.