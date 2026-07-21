RAS Recycling wil jaardoorzet verhogen naar 16.000 ton

RAS Recycling in Roosendaal heeft een vergunning aangevraagd om meer metaalafval te verwerken. Het bedrijf wil de jaardoorzet verhogen naar 16.000 ton, zonder aanpassingen aan opslag of handelingen.

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Het recyclingbedrijf RAS Recycling, gevestigd aan de Hogerwerf in Roosendaal, heeft op 3 juli een aanvraag ingediend bij de gemeente. Het gaat om een vergunning om jaarlijks meer metaalafval te verwerken: 16.000 ton in totaal. De huidige capaciteit voor opslag en de werkwijze met afvalstoffen blijven ongewijzigd.

RAS Recycling verwerkt bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen en richt zich specifiek op metaalrecycling. De aanvraag wordt beoordeeld door de gemeente, waarna er een besluit wordt genomen.