Dakkapel gepland op Margrietstraat in Veldhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een dakkapel aan de Margrietstraat 14 in Veldhoven.

Gevonden voor jou

De gemeente Veldhoven heeft op 16 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het adres Margrietstraat 14 en de aanvraag betreft het toevoegen van een dakkapel.

Het dossier is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01275. Hoewel de aanvraag niet standaard ter inzage ligt, kan deze op verzoek worden ingezien. Bezwaar maken is nu nog niet mogelijk; dit kan pas nadat er een besluit is genomen.