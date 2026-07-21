Dakkapel aangevraagd voor woning in Veldhoven

Voor een woning aan de Scheldehof in Veldhoven is een vergunning aangevraagd om een dakkapel te plaatsen.

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De gemeente Veldhoven heeft op 16 juli 2026 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om een woning aan Scheldehof 3, met als omschrijving "het plaatsen van een dakkapel".

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01276. Inzien van de aanvraag is mogelijk, maar alleen op verzoek. Bezwaar maken kan pas als er een besluit over de vergunning is genomen.