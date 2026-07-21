Natuurlijke meandering bij ’t Witven in Veldhoven hersteld

In Veldhoven is een vergunning aangevraagd voor het herstellen van de natuurlijke meandering bij ’t Witven.

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Op 16 juli heeft de gemeente Veldhoven een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een project bij ’t Witven, waarbij de natuurlijke meandering van een waterloop wordt hersteld. Dit proces zorgt ervoor dat een rivier of beek weer in bochten gaat stromen, zoals vroeger gebruikelijk was.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01277. Op dit moment kan nog geen bezwaar worden gemaakt; dat kan pas nadat de gemeente een beslissing heeft genomen over de aanvraag.