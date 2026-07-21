Melding mobiel puinbreken in Liessel ontvangen

De gemeente heeft een melding ontvangen voor mobiel puinbreken op Binnenweg in Liessel. Het gaat om bouw- en sloopafval dat ter plaatse wordt fijngemaakt.

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Op 30 juni heeft de gemeente Deurne een melding geregistreerd voor mobiel puinbreken op Binnenweg 4 in Liessel. Bij deze techniek wordt bouw- en sloopafval op locatie fijngemaakt met een machine, zodat het opnieuw gebruikt kan worden. Dit proces valt onder milieuactiviteiten waarvoor geen vergunning nodig is.

De melding is vastgelegd onder zaaknummer HZ-2026-0989. Omdat het om een vergunningvrije activiteit gaat, is het niet mogelijk om bezwaar te maken of een reactie in te dienen.