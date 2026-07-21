Tijdelijke woonunit toegestaan op Belgerenseweg in Vlierden

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor een tijdelijke woonunit op de Belgerenseweg in Vlierden. De woonunit wordt gebruikt tijdens de (ver)bouw van een woonhuis.

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Op 17 juli 2026 heeft de gemeente Deurne besloten een vergunning te verlenen voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit op de Belgerenseweg 39 in Vlierden. Dit gebeurt in het kader van de (ver)bouw van een woonhuis op deze locatie. Het zaaknummer van de aanvraag is HZ-2026-0782.

De vergunning heeft betrekking op een zogenoemde omgevingsplanactiviteit. De bijbehorende stukken geven inzicht in het besluit en zijn opgenomen bij de publicatie. Voor meer informatie hierover kunnen belangstellenden contact opnemen met de gemeente.