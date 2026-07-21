Melding mobiel puinbreken bij Snoertsebaan in Liessel

Op de Snoertsebaan in Liessel is een melding gedaan voor mobiel puinbreken. Dit gaat om het fijngemalen maken van bouw- en sloopafval op locatie, waarvoor geen vergunning nodig is.

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De gemeente Deurne heeft op 24 juni een melding ontvangen voor het mobiel breken van puin op Snoertsebaan 6 in Liessel. Bij deze activiteit wordt bouw- en sloopafval op de plek zelf met een machine verwerkt, zodat het hergebruikt kan worden. De melding is geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-0958.

Deze werkzaamheden zijn vergunningvrij. Het is niet mogelijk om hier bezwaar tegen te maken. De melding is opgenomen in de archieven van de gemeente en kan worden ingezien door contact op te nemen met de gemeente Deurne.