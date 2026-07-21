Melding mobiel puinbreken bij Ommezwanksedijk in Deurne

Bij de Ommezwanksedijk in Deurne is een melding gedaan voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval. De gemeente ontving deze melding op 30 juni.

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Op 30 juni heeft de gemeente Deurne een melding ontvangen voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval. Dit betekent dat bouwmateriaal ter plekke wordt fijngemaakt zodat het opnieuw gebruikt kan worden. De activiteiten vinden plaats op het terrein aan de Ommezwanksedijk en zijn volgens de regels vergunningvrij.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-0992. Omdat er geen vergunning nodig is, kunnen er geen bezwaren worden ingediend. De stukken van de melding zijn bij de gemeente in te zien.