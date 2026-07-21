Buitenschoolse opvang met sportprogramma gepland in Deurne

De gemeente Deurne heeft een aanvraag ontvangen voor een buitenschoolse opvang met sportprogramma aan de Energiestraat.

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Op 16 juli 2026 is bij de gemeente Deurne een vergunning aangevraagd voor het realiseren van een buitenschoolse opvang met sportprogramma. Deze opvang moet komen aan de Energiestraat 9. Voor deze locatie wordt afgeweken van de regels in het omgevingsplan.

De gemeente beoordeelt de aanvraag volgens de standaard procedure. Binnen acht weken na ontvangst wordt normaal gesproken een besluit genomen. Deze periode kan één keer verlengd worden met zes weken of tijdelijk worden opgeschort als aanvullende gegevens nodig zijn.