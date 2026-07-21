Cameratoezicht in uitgaansgebied Deurne verlengd tot januari 2027

Het tijdelijke cameratoezicht in het uitgaansgebied van Deurne is verlengd. Burgemeester G.T. Buter heeft besloten om dit toezicht voort te zetten tot 1 januari 2027 vanwege aanhoudende overlast en incidenten.

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Het cameratoezicht in Deurne geldt voor de Markt, Helmondseweg en Molenstraat. Dit gebied kampt al lange tijd met problemen zoals geweldsincidenten, verkeersonveiligheid, geluidsoverlast en drugsgebruik. De camera’s helpen de politie bij het handhaven van de openbare orde en bij het verzamelen van gegevens voor gebiedsontzeggingen.

Volgens de gemeente zijn de camera’s uitsluitend gericht op openbare ruimtes om de privacy van omwonenden te beschermen. Ze worden zo geplaatst dat ze weinig hinder veroorzaken en moeilijk te vernielen zijn. Beelden worden live of achteraf bekeken door de politie.

Het besluit is onderdeel van een breder pakket maatregelen om de leefbaarheid en veiligheid in het uitgaansgebied te verbeteren. Het cameratoezicht wordt voortgezet na evaluaties die aangaven dat er nog onvoldoende gegevens zijn om de effecten van de maatregelen volledig te beoordelen.