Vergunning aangevraagd voor 40 woningen in Best

De gemeente Best heeft een aanvraag ontvangen voor de bouw van 40 woningen en de aanleg van inritten in Aarlesche Erven. Het gaat om fase 4 van het project De Waarden.

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Op 16 juli 2026 is bij de gemeente Best een vergunning aangevraagd voor de bouw van 40 woningen en het aanleggen van inritten en uitwegen in Aarlesche Erven. Dit project valt onder fase 4 van De Waarden.

De aanvraag betreft zowel een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan als het veranderen of aanleggen van uitwegen. De gemeente heeft tot uiterlijk 10 september 2026 de tijd om een besluit te nemen. Als het nodig is, kan deze termijn met maximaal zes weken worden verlengd.

Het dossiernummer van deze aanvraag is Z2026-00001396. Meer informatie hierover is beschikbaar via het team Vergunningen van de gemeente Best.