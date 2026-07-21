Gemert: herbestemming Bonengang 19 tot 4 appartementen

Er is een vergunning aangevraagd voor het herbestemmen van Bonengang 19 in Gemert tot vier appartementen. De aanvraag is op 8 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een herbestemming van het pand aan Bonengang 19 in Gemert. Het plan voorziet in de inrichting van vier appartementen. De vergunningaanvraag is geregistreerd onder nummer Z2026-000010.

Op dit moment kan er geen bezwaar worden gemaakt tegen de aanvraag. Bezwaarprocedures zijn pas mogelijk zodra de vergunning officieel is verleend. Tot die tijd kan het plan worden ingezien via het gemeentehuis of online op de website van de gemeente Gemert-Bakel.