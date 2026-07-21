42 bomen in Milheeze mogelijk gekapt

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van 42 bomen in Milheeze. Het gaat om bomen op verschillende locaties, waaronder de Bankert, Berken en Pastoor Boeijenstraat. De aanvraag is op 10 juli 2026 bij de gemeente binnengekomen. Bezwaar maken is pas mogelijk als de vergunning wordt verleend.

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De bomen staan verspreid over diverse straten in Milheeze, zoals de Nieuwe Erven, Hutsebergweg en Peeldijk. Het kappen van deze bomen valt onder vergunningplichtige activiteiten. Op dit moment is het niet mogelijk om bezwaar te maken. Dit kan pas nadat de vergunning is verleend.

De gemeente heeft de aanvraag geregistreerd onder nummer 39807-2026. Voor meer informatie over de procedure kun je terecht bij het gemeentehuis of online via de officiële bekendmakingen.