Nieuwe inrit goedgekeurd aan Tonny van Asseldonkstraat in Gemert

Het college van Gemert-Bakel heeft toestemming gegeven voor een nieuwe inrit aan de Tonny van Asseldonkstraat 78 in Gemert.

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Er komt een nieuwe inrit bij een woning aan de Tonny van Asseldonkstraat 78 in Gemert. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze melding goedgekeurd.

De melding is onderdeel van het proces waarbij inwoners een inrit kunnen aanvragen. Het gaat om een toegang vanaf de openbare weg naar een particulier terrein. De goedkeuring betekent dat de aanvrager aan de voorwaarden voldoet. Het is nu aan de eigenaar om de aanleg van de inrit te realiseren.