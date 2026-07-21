Vergunning aangevraagd voor kappen van 23 bomen in Gemert-Bakel

In Gemert-Bakel is een vergunning aangevraagd voor het kappen van 23 bomen op diverse locaties. Het gaat om bomen aan onder andere de Kruisberglaan, Oploseweg en Stippelberg. De aanvraag is op 9 juli binnengekomen bij de gemeente. Het betreft vergunningplichtige activiteiten waarvoor momenteel geen bezwaar kan worden ingediend.

Gevonden voor jou

De bomen staan verspreid over verschillende plaatsen in de gemeente Gemert-Bakel, waaronder De Rips, Elsendorp, Gemert en Handel. De aanvraag betreft locaties zoals de Patrijsstraat, Den Heikop en Wetering Eikenwalweg.

Op dit moment kan er geen bezwaar worden ingediend. Dat is pas mogelijk zodra de vergunning daadwerkelijk is verleend. Meer informatie over de aanvraag en de procedure is te vinden op de website van de gemeente Gemert-Bakel.