Bomenkap en haagverwijdering aangevraagd in Gemert

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van vier bomen en het verwijderen van een deel van de haag aan de Kleine Groes, Kouter en Groeskuilen in Gemert.

Gevonden voor jou

De aanvraag is op 10 juli 2026 ingediend en heeft betrekking op activiteiten waarvoor een vergunning nodig is. Het gaat om het verwijderen van vier bomen en een deel van een haag in het gebied.

In deze fase kan geen bezwaar worden gemaakt. Pas nadat de vergunning is verleend, zijn er mogelijkheden om bezwaar of beroep in te dienen. Voor meer informatie kun je de officiële bekendmakingen van de gemeente Gemert-Bakel raadplegen.