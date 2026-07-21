Kasteel in Gemert krijgt mogelijk hotel met wellness

Er is een vergunning aangevraagd om het kasteel aan de Kasteellaan 3 in Gemert te herbestemmen tot een hotel met wellness. De aanvraag is op 11 juli 2026 ingediend.

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Het plan voor het kasteel in Gemert gaat over een volledige herbestemming. Als het doorgaat, wordt het omgebouwd tot een hotel met wellnessfaciliteiten. Dit kan een nieuwe invulling geven aan het historische gebouw.

De vergunning is nog in behandeling. Op dit moment is het niet mogelijk om bezwaar te maken. Dat kan pas zodra de vergunning is verleend. Meer informatie over de aanvraag en de procedures vind je in het Gemeenteblad of op de officiële bekendmakingswebsites.