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Grond wordt toegepast op locatie in Heukelom

Vandaag om 09:56

In Heukelom is een melding afgehandeld voor het toepassen van grond of baggerspecie op Kerkhovenbaan 4.

Gevonden voor jou

De melding betreft het gebruik van grond of baggerslib op de locatie Kerkhovenbaan 4 in Heukelom. Dit soort toepassingen kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor ophoging of aanleg en moet gemeld worden vanwege mogelijke effecten op bodem en milieu.

De melding is op 17 juli 2026 afgehandeld. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding. Voor vragen over deze zaak kan het gekoppelde zaaknummer Z2026-00019177 gebruikt worden.

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