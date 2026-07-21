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Vergunning voor parkeerplaatsen in Chaam met archeologische waarde

Vandaag om 09:57

De gemeente Alphen-Chaam heeft een vergunning verleend voor het verwijderen en aanleggen van parkeerplaatsen op archeologisch interessante gronden aan de Gilzeweg in Chaam.

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Het gaat om werkzaamheden op de locaties Gilzeweg 43b en 45 in Chaam. Op deze plekken worden parkeerplaatsen verwijderd en opnieuw aangelegd. Omdat de grond archeologische verwachtingswaarden heeft, is hiervoor een vergunning nodig.

Het besluit is op maandag 17 juli 2026 verzonden door burgemeester en wethouders van Alphen-Chaam. De vergunning maakt het mogelijk om de grondroerende werkzaamheden uit te voeren, ondanks de archeologische waarde van het gebied.

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