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Beslistermijn verlengd voor carport-aanvraag in Chaam

Vandaag om 09:57

De gemeente Alphen-Chaam heeft de beslistermijn voor een carport-aanvraag aan de Gilzeweg in Chaam met zes weken verlengd.

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Op 15 juli 2026 hebben Burgemeester en Wethouders van Alphen-Chaam besloten de wettelijke termijn voor een aanvraag om een carport te plaatsen buiten het bouwvlak aan Gilzeweg 2 te verlengen. De extra tijd bedraagt zes weken.

Het gaat om een omgevingsvergunning voor een carport op het adres Gilzeweg 2, 4861 AT Chaam. De verlenging van de termijn is onderdeel van de procedure en hiertegen kan geen bezwaar worden gemaakt.

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