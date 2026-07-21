Voormalige school in Galder wordt deels behouden voor atelier

In Galder is toestemming gegeven om een deel van een oude school te behouden. Het gebouw aan de Galderseweg wordt gebruikt als atelier.

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Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen-Chaam hebben een vergunning verleend om een deel van de voormalige school aan de Galderseweg 55a te behouden. Het gebouw wordt gebruikt als atelier.

De vergunning is op 17 juli 2026 verzonden. Het gaat om een plan waarbij delen van het oude pand worden geïntegreerd in de nieuwe functie als creatieve werkruimte.