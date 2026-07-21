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Opslag gevaarlijke stoffen gemeld in Uden
Vandaag om 09:57
Burgemeester en wethouders van Maashorst hebben een melding ontvangen voor het opslaan van gevaarlijke stoffen op de Loopkantstraat 25A in Uden.
De melding betreft het opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakkingen op het adres Loopkantstraat 25A, 5405 AC Uden. Deze melding is door de gemeente Maashorst ontvangen op 18 juni 2026.
De melding heeft het DSO-kenmerk 2026061801343 en zaaknummer Z/508152. Volgens de regels kan er geen bezwaar worden gemaakt tegen deze melding.
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