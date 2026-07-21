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Vergunning voor dakkapel in Uden ingetrokken

Vandaag om 09:57

De aanvraag voor een vergunning voor een dakkapel aan de Banjostraat 21 in Uden is ingetrokken. Deze aanvraag was op 10 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

Het ging om een vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van een woning. De aanvraag stond geregistreerd onder zaaknummer 57164-2026 en viel binnen het omgevingsplan.

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