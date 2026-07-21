Vergunning voor dakkapel in Uden ingetrokken

De aanvraag voor een vergunning voor een dakkapel aan de Banjostraat 21 in Uden is ingetrokken. Deze aanvraag was op 10 juli 2026 ingediend.

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Het ging om een vergunning voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van een woning. De aanvraag stond geregistreerd onder zaaknummer 57164-2026 en viel binnen het omgevingsplan.