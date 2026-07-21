Inrit aangevraagd aan Alphenseweg in Baarle-Nassau

Op Alphenseweg 39 in Baarle-Nassau is een vergunning aangevraagd voor het aanleggen van een inrit. De aanvraag kwam binnen op 14 juli.

Gevonden voor jou

De gemeente Baarle-Nassau heeft op 14 juli een verzoek ontvangen om een inrit aan te leggen bij Alphenseweg 39. Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Deze melding is informatief. Pas als er een besluit is genomen, kan er bezwaar worden gemaakt. Dit besluit wordt later gepubliceerd.