Grond wordt toegepast aan Kasteellaan in Meeuwen

In Meeuwen is een melding afgehandeld voor het gebruik van grond aan de Kasteellaan. Dit betreft het toepassen van grond of baggerspecie, wat invloed kan hebben op bodem en milieu.

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Aan de Kasteellaan in Meeuwen is op 17 juli een melding afgehandeld voor het toepassen van grond of baggerspecie. Dit houdt in dat grond of baggerslib wordt gebruikt, bijvoorbeeld om een terrein op te hogen of aan te leggen. Het gaat hierbij om een activiteit die verplicht gemeld moet worden vanwege de mogelijke impact op het milieu.

De melding heeft het zaaknummer Z2026-00019204 gekregen en valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving. Tegen deze melding is geen bezwaar of beroep mogelijk. Meer informatie over de melding is niet ter inzage beschikbaar.