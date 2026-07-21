Snelfietsroute F58 brengt verkeersmaatregelen tussen Oirschot en Best

De gemeente Oirschot heeft een verkeersbesluit genomen voor maatregelen langs het Wilhelminakanaal. Het gaat om de aanleg van een snelfietsroute F58 tussen Oirschot en Best. De route wordt deels ingericht als fietsstraat en het fietspad wordt verbreed.

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De snelfietsroute F58 wordt aangelegd tussen het kruispunt Koolmond-Moorland-De Rijt en het kruispunt De Rijt-Heersdijk. Het huidige fietspad wordt verbreed naar 3,5 tot 4 meter en bromfietsen worden toegestaan op de gehele route. Daarnaast blijven verschillende percelen langs de route bereikbaar voor motorvoertuigen.

De route krijgt op verschillende delen een nieuwe inrichting. Zo wordt een deel van de weg omgevormd tot fietsstraat en vervalt een half-verhard pad voor motorverkeer. Ook worden er voorrangsborden en haaientanden geplaatst om de veiligheid te verbeteren. De maximumsnelheid op de route wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur.

De maatregelen gaan in op de dag na bekendmaking en worden uitgevoerd zodra de verkeersborden zijn geplaatst. De Miekoeksebrug blijft bereikbaar voor motorverkeer en wordt eveneens als fietsstraat ingericht.