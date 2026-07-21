Hilvarenbeek wijzigt grondgebruik bij Vinkenslag 5

De gemeente Hilvarenbeek heeft toestemming gegeven om het gebruik van grond bij Vinkenslag 5 aan te passen. Dit besluit is op 16 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Het gaat om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA), waarmee regels uit het omgevingsplan worden aangepast. Het doel is om het projectgebied bij de woonfunctie van de woning te betrekken. De locatie betreft perceel HVR00 E 5449 aan Vinkenslag 5 in Hilvarenbeek.

De aanvraag is behandeld via de standaard procedure. Het kenmerk van het besluit is 1062531.