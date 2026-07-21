Beslistermijn voor verbouwing woonhuis Hilvarenbeek verlengd

De beslistermijn voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woonhuis aan het Voortsepad 47 in Hilvarenbeek is verlengd. Het gaat om een aanvraag voor een bouwactiviteit.

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De verlenging heeft betrekking op de vergunning voor een verbouwing van een woonhuis aan het Voortsepad 47 in Hilvarenbeek. Het kenmerk van deze aanvraag is 1063041.

Op dit moment kan er geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de verlenging van de beslistermijn. Dit kan pas zodra er een definitief besluit is genomen over de aanvraag.