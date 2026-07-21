Advertentie
Beslistermijn voor verbouwing woonhuis Hilvarenbeek verlengd
Vandaag om 10:11
De beslistermijn voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woonhuis aan het Voortsepad 47 in Hilvarenbeek is verlengd. Het gaat om een aanvraag voor een bouwactiviteit.
De verlenging heeft betrekking op de vergunning voor een verbouwing van een woonhuis aan het Voortsepad 47 in Hilvarenbeek. Het kenmerk van deze aanvraag is 1063041.
Op dit moment kan er geen bezwaar of beroep worden ingesteld tegen de verlenging van de beslistermijn. Dit kan pas zodra er een definitief besluit is genomen over de aanvraag.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie