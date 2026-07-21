Vergunning verleend voor natuurontwikkeling Diessens Broek

De gemeente Hilvarenbeek heeft een vergunning verleend voor het kappen van bomen in het Diessens Broek. Dit maakt deel uit van een plan voor natuurontwikkeling en herinrichting.

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Het college van burgemeester en wethouders van Hilvarenbeek heeft op 14 juli 2026 een omgevingsvergunning afgegeven voor het kappen van bomen op perceel HVR00 N 1488. Dit perceel ligt in het Diessens Broek en de werkzaamheden zijn bedoeld om de natuur in het gebied te verbeteren en het landschap opnieuw in te richten.

De vergunning valt onder de reguliere procedure en heeft kenmerk 1062605. De bomenkap is specifiek bedoeld om het gebied geschikt te maken voor de geplande natuurontwikkeling. Het Diessens Broek is een natuurgebied in de gemeente Hilvarenbeek waar deze ingreep plaatsvindt.