Winkelpand in Rijen wordt omgebouwd tot twee woningen

In Rijen is een vergunning verleend voor het omzetten van een winkelpand met bedrijfswoning naar twee woningen. Het gaat om het pand aan de Julianastraat 98.

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De gemeente Gilze en Rijen heeft een omgevingsvergunning verleend voor de verbouwing van het pand aan de Julianastraat 98. De huidige winkelfunctie en bedrijfswoning worden omgezet naar twee gestapelde burgerwoningen. Het besluit is op 17 juli 2026 verzonden.

Het pand ligt in het centrum van Rijen en krijgt na de verbouwing een geheel nieuwe functie als woonruimte. Hiermee verandert de bestemming van het gebouw, wat eerder gebruikt werd voor commerciële activiteiten.