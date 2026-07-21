Verbouwing woning Oud Laar in Berlicum aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd voor het verbouwen van een woning aan Oud Laar 8 in Berlicum. Het gaat om een technische bouwactiviteit.

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Op 17 juli is bij de gemeente een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning. De aanvraag betreft het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis aan Oud Laar 8 in Berlicum.

De vergunning heeft betrekking op een technische bouwactiviteit. In dit stadium van het proces is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken.