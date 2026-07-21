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Verbouwing woning Oud Laar in Berlicum aangevraagd

Vandaag om 10:13

Er is een vergunning aangevraagd voor het verbouwen van een woning aan Oud Laar 8 in Berlicum. Het gaat om een technische bouwactiviteit.

Gevonden voor jou

Op 17 juli is bij de gemeente een aanvraag gedaan voor een omgevingsvergunning. De aanvraag betreft het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis aan Oud Laar 8 in Berlicum.

De vergunning heeft betrekking op een technische bouwactiviteit. In dit stadium van het proces is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken.

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