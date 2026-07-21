Verbouwing en aanbouw gepland in Sint-Michielsgestel

Er is een vergunning aangevraagd voor verbouwingen en aanbouwen aan Maaskantje 20 in Sint-Michielsgestel. Het gaat om een interne verbouwing, een aanbouw aan de openbare weg en achtererf, en een vernieuwde dakkapel.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning is ingediend op 16 juli 2026. Het betreft activiteiten die vallen onder ‘Omgevingsplanactiviteit Bouwen’.

De plannen omvatten een uitbreiding van het pand aan de openbare weg, werk aan het achtererf en het vernieuwen van een dakkapel. Ook wordt er binnen het gebouw verbouwd.