Bijgebouw gepland aan Mgr.Godschalkstraat in Den Dungen

Er is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een bijgebouw aan de Mgr.Godschalkstraat 3 in Den Dungen. De aanvraag is ingediend op 17 juli 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Het gaat om een bijgebouw op het terrein van het adres Mgr.Godschalkstraat 3 in Den Dungen.

De stukken over deze aanvraag zijn op afspraak in te zien bij het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente. Het is in deze fase nog niet mogelijk om bezwaar te maken.