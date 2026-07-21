Vergunningsvrije container geplaatst in Dongen

In Dongen is een melding gedaan voor het plaatsen van een container aan de Rubensstraat. De container staat van 23 juli tot 6 augustus 2026.

Gevonden voor jou

De melding voor het plaatsen van de container is op 16 juli 2026 ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00001177. Het gaat om een vergunningsvrije activiteit, waardoor bezwaar maken niet mogelijk is.

De container wordt geplaatst aan de Rubensstraat 29, 5102DT in Dongen. Dit gebeurt over twee dagen, op donderdag 23 juli, en blijft staan tot en met 6 augustus.