Vacumetal BV breidt productie uit in Oosterhout

Vacumetal BV heeft plannen ingediend voor uitbreiding van hun productiecapaciteit op drie locaties in Oosterhout. De melding is op 3 maart gedaan en op 17 juli afgehandeld.

Gevonden voor jou

Het bedrijf Vacumetal BV wil zijn activiteiten uitbreiden aan de Gouden Rijderstraat 1, 5-7 en Mechelaarstraat 9 in Oosterhout. Dit gaat onder meer om het mechanisch en thermisch bewerken van metalen, het lassen van metalen en het reinigen, lijmen en coaten van materialen.

De plannen omvatten het bouwen van een nieuwe productieruimte met een productielijn en ontstoffingsinstallaties op Gouden Rijderstraat 5-7. Een oudere productielijn op dezelfde locatie vervalt. Daarnaast komt er een werkplaats aan Gouden Rijderstraat 1.

De melding, met DSO-kenmerk 2026030300361, 2026030300362 en 2026030300365, is eerder dit jaar gedaan en inmiddels afgehandeld. Bezwaar maken tegen de melding is niet mogelijk.