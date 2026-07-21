Tonpraotersgala Goirle: evenementenvergunning aangevraagd

Voor het Tonpraotersgala in Goirle is een aanvraag gedaan voor een evenementenvergunning. Het gala staat gepland op 20 januari 2027 in het Grobbendonckpark.

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De burgemeester en het college hebben een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning voor het Tonpraotersgala editie 2027. Dit evenement wordt georganiseerd op 20 januari 2027 en heeft als locatie Grobbendonckpark 42 in Goirle.

De aanvraag is ingediend op 30 juni 2026. De gemeente behandelt deze volgens de gebruikelijke procedure, waarbij doorgaans binnen acht weken een besluit wordt genomen. Indien nodig kan deze termijn één keer met acht weken worden verlengd of worden opgeschort bij ontbrekende informatie.