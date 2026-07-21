Jeugdvakantiewerk Goirle krijgt vergunning voor zomerfeest

De gemeente Goirle heeft een vergunning verleend voor Jeugdvakantiewerk 2026. Het evenement wordt gehouden van 16 tot en met 22 augustus op diverse locaties in Goirle, waaronder het Grobbendonckpark.

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Jeugdvakantiewerk Goirle 2026 heeft groen licht gekregen van de gemeente. Het zomerse evenement vindt plaats op meerdere dagen, met activiteiten verspreid over het Grobbendonckpark en andere locaties in Goirle. De feestelijke week begint op zondag 16 augustus om één uur ’s middags en duurt tot diep in de nacht van zaterdag 22 augustus.

Tijdens het evenement zijn verschillende tijdstippen vastgesteld. Zo duren de activiteiten op de meeste dagen tot half twaalf ’s avonds, terwijl op vrijdag en zaterdag de festiviteiten doorlopen tot één uur ’s nachts. De vergunning is op 17 juli 2026 officieel verleend door de burgemeester en het college.