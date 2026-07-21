Straatfeest Papenlantstraat in Goirle aangevraagd voor september

De organisatie van het Straatfeest Papenlantstraat in Goirle heeft een vergunning aangevraagd voor het evenement op zaterdag 26 september 2026.

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Het straatfeest zal plaatsvinden op de Papenlantstraat in Goirle. De aanvraag voor een evenementenvergunning, inclusief benodigde ontheffingen, is op 1 juli 2026 ingediend bij de gemeente. Het gaat om activiteiten die vallen onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, tenzij aanvullende informatie nodig is of de termijn wordt verlengd. Het evenement biedt bewoners en bezoekers een kans om samen te komen in een feestelijke sfeer.