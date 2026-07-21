Vergunningsaanvraag voor overnachting mavo 3 in Goirle

Er is een vergunningsaanvraag ingediend voor het evenement 'overnachting mavo 3' op 15 oktober in Goirle. Het betreft een klein evenement aan de Venneweg.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het evenement ‘overnachting mavo 3’ is op 14 juli 2026 ontvangen. Het evenement staat gepland voor 15 oktober 2026 en vindt plaats aan de Venneweg 42 in Goirle.

De aanvraag wordt behandeld volgens de standaardprocedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, tenzij de termijn één keer wordt verlengd of aanvullende informatie nodig is. Bezwaar maken kan pas als er een beslissing is genomen.