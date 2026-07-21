Nieuwbouw van 22 woningen gepland in Lieshout

In Lieshout is een aanvraag ingediend voor de bouw van 22 nieuwe woningen aan de Baverdestraat. Het verzoek is op 10 juli 2026 ontvangen door de gemeente Laarbeek.

Gevonden voor jou

De gemeente Laarbeek heeft een aanvraag ontvangen voor een bouwproject in Lieshout. Het plan betreft de nieuwbouw van 22 woningen op een nog ongenummerd perceel aan de Baverdestraat. Deze aanvraag valt onder de regels van de Omgevingswet.

Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer ZOL-2026-000628 en heeft DSO-verzoeknummer 2026071001570. Zodra er een besluit is genomen, volgt een procedure waarmee betrokkenen hun mening kunnen geven. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.