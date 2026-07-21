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Maatwerkvoorschrift voor Brood & Pot by Iwona in Ossendrecht

Vandaag om 10:21

De gemeente Woensdrecht heeft een maatwerkvoorschrift opgelegd aan Brood & Pot by Iwona in Ossendrecht. Het bedrijf mag lozen zonder vetafscheider op de locatie Stenenhoef 24.

Gevonden voor jou

Het besluit is genomen op basis van het omgevingsplan en heeft betrekking op lozingen zonder gebruik van een vetafscheider. De aanvraag hiervoor werd op 18 juni 2026 ingediend, en het besluit is op 17 juli 2026 verzonden.

Het zaaknummer dat aan dit besluit is gekoppeld, is Z2026-00018550. De documenten en details over dit besluit zijn digitaal beschikbaar via officiële bekendmakingen.

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