Vergunning verleend voor HORECA Daags na de Tour in Boxmeer

in Land van cuijk

De gemeente Land van Cuijk heeft de vergunning verleend voor het evenement HORECA Daags na de Tour. Dit vindt plaats op woensdag 27 juli in het centrum van Boxmeer.

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Op 16 juli heeft de gemeente Land van Cuijk besloten dat HORECA Daags na de Tour mag plaatsvinden in het centrum van Boxmeer. Het evenement staat gepland voor woensdag 27 juli 2026 en richt zich op horeca-activiteiten na afloop van de wielerwedstrijd.

Het zaaknummer van deze vergunning is Z2026-00003782. De vergunning is definitief verleend, waardoor de voorbereidingen voor het evenement kunnen doorgaan.