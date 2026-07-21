Omgevingsvergunning Sint Anthonis voor gevelisolatie niet behandeld

De aanvraag voor een vergunning om gevelisolatie te plaatsen en gevelstenen te vervangen aan de Breestraat 3B in Sint Anthonis is buiten behandeling gesteld. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk op 16 juli.

Gevonden voor jou

Het gaat om een technische bouwactiviteit op het adres Breestraat 3B in Sint Anthonis. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00002929. Volgens het college is besloten de aanvraag niet verder te behandelen.

Het besluit heeft gevolgen voor de geplande werkzaamheden aan de gevel, waarvoor geen vergunning meer nodig is. Sint Anthonis is hiermee voorlopig geen verandering aan het pand op deze locatie tegemoet gekomen.