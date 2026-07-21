Kermis in Wanroij krijgt groen licht voor eind juli

De gemeente Land van Cuijk heeft een evenementenvergunning verleend voor de kermis in Wanroij. Het evenement vindt plaats van vrijdag 31 juli tot en met dinsdag 4 augustus 2026 op Lepelstraat 3 en het Giesenplein.

Gevonden voor jou

De vergunning voor de kermis is op 16 juli 2026 goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. Het evenement wordt gehouden op locaties in het centrum van Wanroij.

De kermis biedt inwoners en bezoekers vijf dagen lang vermaak. Het evenement is een vaste traditie in het dorp en trekt elk jaar veel publiek. Het zaaknummer van de vergunning is Z2026-00002602.