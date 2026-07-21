Vergunning verleend voor silo in Boxmeer

Het college van Land van Cuijk heeft de vergunning verleend voor een silo aan Erflanden 6 in Boxmeer. Het gaat om een legalisatie van een eerder geplaatste silo. Het besluit is genomen op 16 juli.

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De silo staat aan Erflanden 6 in Boxmeer en is al eerder geplaatst. De vergunning betreft een bouwactiviteit die aansluit bij het omgevingsplan.

Het besluit is op 16 juli 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. Het zaaknummer van de vergunning is Z2026-00003475.