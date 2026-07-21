Dagenlang werkzaamheden aan Moerdijkbrug: veel verkeershinder verwacht

Rijkswaterstaat waarschuwt voor veel verkeershinder op en rond de Moerdijkbrug op de A16 richting Rotterdam de komende dagen. Van dinsdagavond tot en met zondagnacht 3 augustus is steeds een van de drie rijstroken dicht voor onderhoudswerkzaamheden.

Weggebruikers moeten daarom rekening houden met extra reistijd die kan oplopen van een half uur tot een uur. Er zijn verschillende omleidingsroutes ingesteld voor het verkeer vanuit Breda en Roosendaal, onder meer via de A4, A59 en A27.

De werkzaamheden zijn nodig omdat het asfalt van de Moerdijkbrug wordt hersteld. “Na jarenlang intensief gebruik zijn kleine beschadigingen ontstaan. Door die aan te pakken, wordt verdere slijtage voorkomen en de levensduur van de brug verlengd”, legt Rijkswaterstaat uit.